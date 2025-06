Pallanuoto, l’Italia vince in Grecia in amichevole contro gli ellenici

Il Settebello vince in trasferta in amichevole a Larissa, in Grecia, dove l’Italia supera i padroni di casa ellenici con lo score di 10-16: la Nazionale azzurra di pallanuoto maschile si impone dopo aver comandato nel punteggio praticamente dall’inizio alla fine del match.

Gli azzurri del commissario tecnico Alessandro Campagna chiudono il primo quarto in vantaggio per 5-3, per poi allungare a metà gara sull’8-5. Vantaggio difeso dagli azzurri nel terzo periodo, chiuso sull’11-8, infine il Settebello dilaga nell’ultimo quarto, sino al definitivo 16-10.

Per l’Italia il miglior marcatore è Cannella, autore di 6 reti, mentre mettono a referto una doppietta a testa Di Somma e Condemi, infine siglano un gol ciascuno Cassia, Mladossich, Ferrero, Guerrato, Iocchi Gratta e Bruni. Per la Grecia doppiette di Genidounias, Gkiouvetsis, Gkillas e Kalogeropoulos, oltre alle reti di Chalyopoykis e Nikolaidis.

Il commissario tecnico dell’Italia, Alessandro Campagna, sottolinea al sito federale: “Oggi abbiamo giocato una bella partita in difesa e tenuto molto bene con l’uomo in meno. Non dobbiamo esaltarci dopo questa vittoria, ma la consapevolezza di diventare forti deve esserci. Adesso recupereremo le energie per qualche giorno e poi ci aspettano la Trinacria Cup a Trapani e il 26 l’amichevole con la Croazia allo Stadio del Nuoto: proveremo a crescere ulteriormente di condizione. Poi l’obiettivo è quello di essere al top per Singapore“.

TABELLINO

Grecia-Italia 10-16

Grecia: Zerdevas, Genidounias 2, Gardikas, Gkiouvetsis 2, Chalyopoykis 1, Pouros, Gkillas 2, Kalogeropoulos 2, Alafragkis, Kakaris, Nikolaidis 1, Papanikolaou, Andreadis, Kastrinakis. All.: Vlachos.

Italia: Nicosia, Cassia 1 , Mladossich 1, Cannella 6, Ferrero 1, Balzarini, Guerrato 1, Del Basso, Iocchi Gratta 1, Bruni 1, Di Somma 2, Velotto, Baggi Necchi, Condemi 2. All.: Campagna.

Arbitri: Kovacs (Ungheria) e Rakovic (Serbia).

Note: parziali 3-5, 2-3, 3-3, 2-5. Usciti per limite di falli Gkillas (G), Bruni, Iocchi Gratta e Del Basso (I) nel quarto tempo.