Pallanuoto, l’Italia torna a giocare dopo la squalifica: sfida suggestiva contro l’Ungheria

Il Settebello torna in scena! Terminata la squalifica di sei mesi comminata dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si appresta a incominciare la propria stagione che culminerà con i Mondiali, in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio. Il primo raduno è incominciato a Ostia lo scorso 26 maggio e si protrarrà fino al 7 giugno, poi il 9 giugno (ore 20.15) andrà in scena il primo incontro ufficiale degli azzurri dopo lo stop forzato.

I ragazzi del CT Sandro Campagna affronteranno l’Ungheria presso la piscina Felice Scandone di Napoli. L’amichevole rappresenta chiaramente il primo passo verso la rassegna iridata, dove l’Italia si presenterà dopo aver conquistato la medaglia d’argento nell’ultima edizione. La grande classica della pallanuoto terrà a battesimo gli azzurri nel 2025, sarà il ritorno nel capoluogo campano dopo le Universiadi 2019 vinte dalla nostra Nazionale.

In seguito al test con i magiari è previsto un allenamento a Salonicco dall’11 al 14 giugno con tanto di amichevole contro la Grecia il 13 giugno, mentre dal 20 al 22 giugno si disputerà a Trapani un quadrangolare contro Ungheria, Grecia e Spagna. Sono 23 i giocatori in collegiale: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza, Stefano Guerrato, Alessandro Velotto, Edoardo Di Somma, Francesco De Michelis, Francesco Cassia, Alessandro Carnesecchi, Andrea Mladossich, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti, Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Francesco Di Fulvio, Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia, Andrea Patchaliev, Federico Neri Panerai.