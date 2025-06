Pallanuoto, l’Italia supera la Grecia per 16-9 nel secondo match della Trinacria Cup

Arriva il pronto riscatto da parte del Settebello, dopo la battuta d’arresto di ieri contro l’Ungheria: l’Italia della pallanuoto maschile batte la Grecia con lo score di 16-9 nel secondo turno del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup, in corso a Trapani, in Sicilia.

Nel primo quarto gli azzurri partono bene vanno sul 3-0 in meno di 4′, ma poi accusano un passaggio a vuoto e nella seconda parte gli ellenici passano addirittura a condurre sul 3-4. Nella seconda frazione l’Italia finisce a -2, poi però arriva la reazione di forza del Settebello, che sigla 6 gol di fila per il 9-5 di metà gara.

Nel terzo periodo il parziale dell’Italia diventa di 8-0, ma dall’11-5 arrivano 3 gol degli ellenici, che dimezzano lo svantaggio, poi l’Italia torna a +4 sul 12-8. Nell’ultimo quarto gli azzurri arrivano nuovamente sul +6, la Grecia prova ad accorciare, ma le ultime due reti sono azzurre per il definitivo 16-9.

TABELLINO

Italia-Grecia 16-9

Italia: Nicosia, Di Fulvio 1, Damonte, Cannella 4, Ferrero, Gianazza 1, Del Basso 2, Condemi 5, Presciutti, Iocchi Gratta 1, Di Somma 2, Cassia, De Michelis, Balzarini. All. Campagna.

Grecia: Zerdevas, Genidounias, Kastrinakis 1, Gkiouvetsis, Argiropoulos Kanakakis, Chalyvopoulos 1, Gkillas, Kalogeropoulos 1, Alafragkis 1, Kakaris 2, Nikolaidis 1, Papanikolaou 2, Andreadis, Pouros. All. Vlachos.

Arbitri: Ercse (Ungheria), Gomez (Spagna).

Note – Parziali: 3-4, 6-1, 3-3, 4-1. Usciti per limite di falli Chalyvopoulos (G), Gkillas (G) e Cassia (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/12 + 3 rigori e Grecia 5/11 + un rigore fallito. Kalogeropoulos (G) fallisce un rigore (palo) a 4’44” del quarto tempo sul risultato di 15-9. De Michelis (I) e Andreadis (G) subentrano a Nicosia e Zerdevas nel terzo tempo. Spettatori: 1000 circa.