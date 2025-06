Pallanuoto, l’Italia sfida Ungheria, Grecia e Spagna a Trapani nella Trinacria Cup

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno il Settebello sarà impegnato nella Trinacria Cup, in programma a Trapani, in Sicilia: il CT degli azzurri, Alessandro Campagna, ha convocato per l’occasione 21 giocatori, confermando tutti gli elementi presenti al collegiale in Grecia.

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile affronterà, nell’ordine, l’Ungheria, la Grecia e la Spagna: si tratta di una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento ai Mondiali, che vivrà l’ultima tappa la prossima settimana con la doppia sfida contro la Croazia.

Il commissario tecnico dell’Italia, Alessandro Campagna, presenta le tre amichevoli: “In questa fase stiamo facendo un largo turn-over, per dar modo a tutti di giocare, e sarà così fino a Roma. Si lavora bene con questi ragazzi: gruppo allargato, ambiente positivo e giusta competitività. Le prime due partite mi sono piaciute, ma c’è ancora tanto da migliorare, il risultato conta poco, ma conta la dimestichezza con l’evoluzione del gioco e siamo sulla buona strada, consapevoli che ciascuna di queste squadre che affrontiamo ci aiuta ad allenare situazioni ed aspetti differenti. A Trapani, nella Trinacria Cup, giocheremo tre partite consecutive ed andremo a verificare la tenuta fisica. Inoltre saremo in carico ancora per due settimane, ed anche questo aspetto sarà molto importante ai fini delle valutazioni tecniche. Mi aspetto segnali di evoluzione, giocheremo ancora con Ungheria e Grecia e ci misureremo con la Spagna, che è quella che più velocemente si è adattata a questo nuovo gioco vincendo con facilità la World Cup. Poi chiuderemo con altre due partite di alto livello con i campioni del mondo della Croazia, la prima a Roma, in occasione del trofeo Settecolli, in cui ci aspettiamo il bagno di folla, e l’ultima a Sebenico, qualche giorno più tardi, nella rivincita. Affronteremo una squadra diversa dalle altre, che gioca con due centroboa, molto fisica ed anche in questo caso dovremo essere bravi ad adattarci ai suoi movimenti particolari“.

Il presidente del Comitato Regionale Sicilia della FIN, Sergio Parisi, afferma: “La Trinacria Cup costituisce una splendida vetrina per la città di Trapani, valorizzandone la piscina olimpica e premiando gli encomiabili sforzi organizzativi dell’Aquarius del presidente Sergio Di Bartolo. Il legame tra la Sicilia e la pallanuoto di alto livello è sempre più solido e passa anche da appuntamenti come questo. Siamo orgogliosi di poter rilevare come il nostro movimento sia rappresentato al meglio in ogni ambito“.

Il presidente dell’Aquarius, Sergio Di Bartolo, sottolinea: “Sarà uno spettacolo, ed invito i cittadini di Trapani ad intervenire. Abbiamo un bell’impianto rinnovato ed una tribuna da circa 900 posti. Vedremo i grandi campioni giocare a pallanuoto, alla vigilia dei Campionati del Mondo, quindi quasi al top della preparazione. L’obiettivo principale è quello promozionale: far conoscere ancora più da vicino questa disciplina altamente spettacolare che alle nostre latitudini, anche rispetto alla Sicilia orientale, ha ancora una tradizione minore. Speriamo di far avvicinare un gran numero di giovani alla pallanuoto, e riuscire a farlo con l’aiuto del Settebello è quanto di meglio si possa desiderare“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Francesco Cassia e Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti, Giacomo Cannella, Francesco Condemi e Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia e Andrea Patchaliev (RN Savona).

Staff: CT Alessandro Campagna, assistente tecnico Christian Presciutti, team manager Daniele Bianchi, preparatore atletico Alessandro Amato, preparatore dei portieri Goran Volarevic, medico Luca Damato, fisioterapista Riccardo Cipolat, video-analista Paolo Baiardini.

IL CALENDARIO DELLA TRINACRIA CUP

Venerdì 20 giugno

18:30 Italia-Ungheria – in diretta su Rai Sport HD

20:00 Spagna-Grecia

Sabato 21 giugno

18:30 Italia-Grecia – in diretta su Rai Sport HD

20:00 Ungheria-Spagna

Domenica 22 giugno

16:30 Italia-Spagna – in diretta su Rai Sport HD

18:00 Ungheria-Grecia