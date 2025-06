Pallanuoto, l’Italia piega l’Ungheria per 13-12 a Napoli in amichevole

Inizia con un successo di misura, seppur in un incontro amichevole, la marcia di avvicinamento dell’Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: il Settebello, terminata la squalifica di sei mesi per i noti fatti accaduti alle Olimpiadi, alla Piscina Scandone di Napoli, supera di misura l’Ungheria, battuta per 13-12.

Nel primo quarto l’Italia allunga subito sul 2-0, i magiari accorciano ma gli azzurri tornano sul +2 col gol del 3-1. Il Settebello allunga, e costruisce la vittoria, nella seconda frazione, firmando un break di 4-0 che vale il massimo vantaggio di +6 sul 7-1, prima di arrivare a metà gara sull’8-3.

Nel terzo periodo inizia la risalita della compagine magiara che, dopo un doppio botta e risposta, nel finale di frazione accorcia, portandosi dal 10-5 al 10-7. Nell’ultimo quarto l’Italia difende il +3 fino al 13-10 a metà periodo, poi negli ultimi minuti l’Ungheria torna a -1 sul 13-12, ma il Settebello si difende e vince il match.

TABELLINO

ITALIA-UNGHERIA 13-12

Italia: Nicosia, Di Fulvio 1, Damonte , Cannella 2, Ferrero, Patchaliev 1, Guerrato 3, Guidi, Iocchi Gratta 1, Bruni 2, Gianazza 1, Cassia, De Michelis, Condemi 2 (1 rig.). All. Campagna.

Ungheria: Csoma , Angyal 1, Manhercz 3 (1 rig.), Molnar 1, Batizi, Vismeg 1, Fekete 3, Burian 1, Kovacs 1, Nagy, Jansik 1, Tatrai, Mizsei, Szalai. All. Varga.

Arbitri: Stavridis (Gre) e Franulovic (Cro).

Note: parziali 3-1, 5-2, 2-4, 3-5. Usciti per limite di falli Szalai, Batizi, Cannella, Guerrato e Jansik nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 7/14 e Ungheria 6/12 + un rigore. Spettatori: 3000 circa.