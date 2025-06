Pallanuoto, l’Italia lotta con la Spagna in amichevole. Le azzurre tengono testa alle Campionesse Olimpiche

L’Italia è stata sconfitta dalla Spagna per 11-9 nell’amichevole andata in scena alla piscina Nova Escullera di Barcellona. La nostra Nazionale ha tenuto brillantemente testa alle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, giocando brillantemente nei primi due quarti, chiusi con il punteggio di 6-5 in favore delle padrone di casa.

La Spagna ha poi fatto la differenza nel terzo quarto, con un micidiale parziale di 3-0 che è risultato decisivo per le sorti dell’incontro: i gol di Nona Pérez, Daniela Moreno e Ari Ruiz hanno portato il risultato sull’8-6 alla vigilia dell’ultimo periodo di gioco. Le reti di Paula Crespí ed Elena Ruiz hanno neutralizzato i tentativi dell’Italia, guidata da Sofia Giustini, di ricucire il gap.

La capocannoniere dell’incontro è stata Ortiz con tre reti, per l’Italia si segnalano le due marcature a testa di Sofia Giustini, Dagne Bettini, Agnese Cocchiere. Il common training proseguirà in terra catalana fino al 13 giugno, entrambe le Nazionali si stanno preparando per i Mondiali, che si disputeranno a Singapore dall’11 al 23 luglio.

SPAGNA-ITALIA 11-9

Spagna: Martina Terré, A. Ruiz 2, Espar, Ortiz 3 (1 rig.), N. Perez 1, Crespi 2, E. Ruiz 1, Prats, Moreno 1, Camus 1, Guiral, Leitón, Mariona Terré, González, Peñalver. All. Valls.

Italia: Condorelli, Leone, Gagliardi, Cordovani, Gant 1, Cergol 1 (rig.), Giustini 2, Bianconi, Bettini 2, Ranalli 1, Cocchiere 2, Cassarà, Santapaola, Millo, Meggiato. All. Silipo.

Arbitri: Gomez e Cabanas.

Note: parziali 1-2, 4-4, 3-0, 3-3. Uscita per limite di falli Ranalli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Spagna 1/8 + un rigore e Italia 0/7 + 2 rigori (uno fallito). Martina Terré (S) para un rigore a Bianconi a 5’19” del quarto tempo sul risultato di 10-7 per la Spagna.