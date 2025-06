Pallanuoto, l’Italia batte la Spagna per 12-10 nella terza sfida della Trinacria Cup

L’Italia supera la Spagna per 12-10 nella terza ed ultima giornata del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup, in corso a Trapani, in Sicilia: il Settebello si porta in testa alla classifica in attesa dell’ultimo match della manifestazione, tra Ungheria e Grecia, con i magiari che devono vincere nei tempi regolamentari per impedire alla Nazionale italiana di pallanuoto maschile di portare a casa il successo nel torneo.

Nel primo quarto per due volte l’Italia va in vantaggio ed in entrambi i casi gli spagnoli pareggiano, poi sono gli iberici a passare a condurre fino al 3-4. Nella seconda frazione la Spagna trova il primo break sul 3-5, ma gli azzurri ribaltano la contesa con un parziale di 4-0, prima che gli ospiti accorcino sul 7-6 a metà gara.

Nel terzo periodo gli iberici impattano, poi per due volte gli azzurri trovano il vantaggio, ma gli spagnoli rientrano in entrambi i casi, fino al 9-9. Nell’ultimo quarto l’Italia trova il break che vale il +2, la Spagna accorcia, ma il Settebello ristabilisce le distanze e porta a casa il successo col definitivo 12-10.

TABELLINO

Italia-Spagna 12-10

Italia: Nicosia, F Di Fulvio 2, Iocchi Gratta, Cannella, Ferrero 1, Gianazza, Del Basso 1, Condemi 5, N. Presciutti 1, Bruni L., Di Somma E. 1, Velotto 1, De Michelis, Cassia. All. Campagna.

Spagna: Aguirre Rubio, Munarriz Egana 2, Granados Ortega 1, Sanahuja Carne 3, De Toro Dominguez, Valera Calatrava, Valls Ferrer, Cabanas Pegado 1, Tahull Compte 3, Perrone, Biel Lara, Bustos Sanchez, Lorrio Bejar, Corres. All. David Martin Lozano.

Arbitri: Boudramis (Grecia), Ercse (Ungheria).

Note – Parziali: 3-4, 4-2, 2-3, 3-1. Spettatori 800 circa. Italia 5/11 + 2 rigori, Spagna 4/10 + 1 rigore fallito da Granados a 7.34 nel secondo tempo (parato da Nicosia). Espulso Bustos (S) per scorrettezze nel primo tempo. Ammonito Campagna per proteste nel terzo tempo. Ferrero uscito per limite di falli nel terzo tempo a 7.53. Ammonito Martin nel quarto tempo per proteste. Uscito per limite di falli Del Basso nel quarto tempo.