Pallanuoto: Italia sconfitta ai rigori nell’amichevole di Roma contro la Croazia

A far da contorno al Settecolli, appuntamento classico per il nuoto in quel di Roma, c’è spazio anche per la pallanuoto al Foro Italico. Stasera si è disputata l’amichevole nella Capitale tra l’Italia e la Croazia che ha visto gli ospiti imporsi ai rigori.

Azzurri che approcciano bene l’incontro e si trovano davanti a metà gara grazie soprattutto ad un brillantissimo Giacomo Cannella, che si è ripreso la Nazionale nel migliore dei modi: sono tre le reti del recchelino nel giro di sedici minuti. La Croazia non cede e resta attaccata al -1 alla sirena di fine primo tempo.

La partita si innervosisce, sale la tensione e il risultato resta sempre più che equilibrato. In più occasioni gli azzurri provano ad allungare, ma i croati rispondono sempre presenti e proprio nel quarto conclusivo trovano il pareggio all’ultimo minuto con Fatovic. Si va ai rigori e prosegue il tabù azzurro nel fondamentale: l’epilogo è lo stesso della finale dei Mondiali del 2024, con i croati che si impongono sfruttando gli errori di Ferrero, Cassia e Presciutti.

Italia-Croazia 12-12 (13-15 dopo rigori)

Italia: Nicosia G. , Di Fulvio F. 1, Damonte L. , Cannella G. 4, Ferrero F. , Gianazza T. , Iocchi Gratta M. 1, Condemi F. 2, Presciutti N. , Bruni L. 1, Di Somma E. 1, Velotto A. 1, Baggi Necchi T. , Cassia F. 1. All. Campagna A.

Croazia: Popadic T. , Buric R. , Fatovic L. 3, Loncar L. 2, Butic Z. 3, Bukic L. 1, Vukicevic A. , Zuvela M. 1, Krzic F. , Vrlic J. , Lazic F. 1, Basic A. , Jurisic I. , Brubnjak T. 1. All. Tucak I.

Arbitri: MARGETA (SLO), ZWART (NED)

Note

Parziali: 3-2 3-3 4-4 2-3 Usciti per limite di falli Krzic (C) a 1’10 del quarto tempo e Cannella (I) a 4’57 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/8 + un rigore e Croazia 5/10 + un rigore. In porta Nicosia (I) e Jurisic (C). Spettatori 6000 circa.