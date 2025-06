Pallanuoto: il Settebello esce sconfitto in amichevole con l’Ungheria per 10-12

Primo incontro della Trinacria Cup 2025 a Trapani per il Settebello. Gli azzurri di Sandro Campagna tornano in acqua per il primo grande appuntamento del quadriennio dopo lo stop forzato per la sospensione post Olimpiadi. Nel test con l’Ungheria arriva una sconfitta per 10-12.

Squadra tricolore in acqua con una rosa rivoluzionata e ricca di nuovi innesti. Azzurri che provano a tenere il passo dei magiari nei primi due quarti, chiudendo solamente a due reti di scarto. Ospiti che allungano a fine terzo quarto, tentano la rimonta disperata i ragazzi del Settebello nell’ultimo periodo ma devono fermarsi sul -2 dopo la doppietta di Cannella. Domani alle 18.30 Italia di nuovo in acqua a sfidare la Grecia.

Italia-Ungheria 10-12

Italia: Nicosia , Di Fulvio 1, Gianazza , Cannella 2, Ferrero 2, Patchaliev , Guerrato , Condemi 1, Presciutti , Bruni 2, Di Somma 1, Cassia 1, Baggi Necchi , Guidi . All. Campagna

Ungheria: Csoma , Angyal 2, Manhercz 1, Molnar 1, Vince Vigvari 2, Nagy 1, Fekete 1, Burian , Kovacs 1, Vendel Vigvari 2, Jansik , Tatray , Vogel , Vismeg 1. All. Varga

Arbitri: Boudramis (Gre), Gomez (Spa)

Note

Parziali: 2-3 2-3 2-3 4-3 Usciti per limite di falli Nagy (U) e Manhercz (U) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/15 + 4 rigori e Ungheria 5/7.Baggi Necchi (I) subentra a Nicosia nel terzo tempo. Csoma (U) subentra a Vogel nel quarto tempo. Spettatori: 1000 circa.