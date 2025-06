Pallanuoto, i convocati dell’Italia di Sandro Campagna per i Mondiali 2025 a Singapore

Dal 12 al 24 luglio ci sarà da lottare per la Nazionale italiana di pallanuoto allenata da Sandro Campagna. Gli azzurri affronteranno la sfida dei Mondiali 2025 a Singapore e vorranno farsi trovare pronti, avendo come obiettivo quello di arrivare in fondo e replicare il successo di Gwangju 2019, dimenticando gli esiti negativi delle due ultime finali iridate disputate: nel 2022 a Budapest (sconfitta contro la Spagna) e l’anno scorso a Doha (ko contro la Croazia).

Il Settebello volerà alla volta dell’Asia venerdì 4 luglio, sapendo che la prima partita sarà il 12 contro la Romania. A seguire ci saranno gli incontri con la Serbia (14 luglio) e il Sudafrica (16 luglio). Fase preliminare a gironi che appunto si esaurirà dal 12 al 16 luglio. Il format prevede che il 18 luglio si affrontino le seconde e terze dei gironi (incrociano 2A-3B, 3A-2B, 2C-3D, 3C-2D).

GIRONI MONDIALI PALLANUOTO 2025

Girone A: Italia, Serbia, Romania, Sudafrica

Girone B: Australia, Spagna, Ungheria, Giappone

Girone C: Singapore, Canada, Brasile, USA

Girone D: Grecia, Cina, Montenegro, Croazia

Nei quarti di finale del 20 luglio le vincitrici dei raggruppamenti affrontano le vincenti degli ottavi (1A-vincente 2C-3D, 1B-vincente 3C-2D, 1C-vincente 2A-3B, 1D-vincente 3A-2B). Le quarte dei gironi si sfidano per definire le ultime posizioni. Semifinali il 22 e finali il 24 luglio.

Di seguito i convocati dell’Italia:

CONVOCATI SETTEBELLO MONDIALI PALLANUOTO 2025

Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Luca Damonte (RN Savona), Giacomo Cannella (Pro Recco), Filippo Ferrero (AN Brescia), Tommaso Gianazza (AN Brescia), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Francesco Condemi (Pro Recco), Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni (RN Savona), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Tommaso Baggi Necchi (AN Brescia), Francesco Cassia (CC Ortigia), Mario Del Basso (AN Brescia).