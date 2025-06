Pallanuoto, Alvaro Granados arriva alla Pro Recco! Uno degli attaccanti più forti al mondo sbarca in Italia

Alvaro Granados difenderà i colori della Pro Recco nella prossima stagione: il formidabile attaccante spagnolo giocherà tra le fila dei Campioni d’Italia, che hanno acquistato uno dei migliori pallanuotisti del mondo. Il capocannoniere delle ultime due edizioni della Champions League con la calottina del Novi Beograd rinforzerà massicciamente la compagine ligure, desiderosa di confermarsi ai vertici.

Il classe 1998 ha vinto gli ultimi Europei con la Spagna e il Mondiale di Budapest nel 2022, in passato ha militato per cinque stagioni nel Barceloneta e poi ha giocato per un paio di anni in Serbia: “Arrivare alla Pro Recco, oltre ad essere un’occasione incredibile per allenarmi e giocare con i migliori, significa coronare un sogno. Credo che indossare la calottina di questo club sia il sogno di ogni ragazzino che gioca a pallanuoto e ovviamente anche per me è sempre stato così“.

Alvaro Granados ha poi proseguito: “Ciò che mi ha attratto di più nel prendere la decisione di venire in Italia è stato il gruppo che si è formato a Recco negli ultimi anni: è un gruppo che definisce perfettamente la parola squadra e per me sarà un onore farne parte. Ecco, oggi se dovessi definire la Pro Recco con una sola parola è proprio squadra“.

L’iberico ha concluso: “⁠In un club come la Pro Recco vincere tutte le competizioni deve essere sempre l’obiettivo. Ma per arrivare a quel punto bisogna lavorare, quindi questa sarà la mia priorità. E sono sicuro che quando arriverà il momento, la Pro Recco, come sempre, sarà la favorita. Il campionato italiano è probabilmente il più professionistico al mondo con molti club di alto livello; sarà una competizione impegnativa ma sono sicuro che, come sempre, la Pro Recco sarà protagonista. Ho parlato con tanti compagni che hanno giocato qui e tutti hanno bellissimi ricordi e tanto rispetto per questo club. Non ho ancora sentito mister Sukno, ma ci sarà tempo per farlo; è stato uno dei migliori giocatori della storia nel mio stesso ruolo, quindi avrò molto da imparare: quello che sta facendo da allenatore dice tutto della sua bravura“.