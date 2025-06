Pallamano: Conversano è campione d’Italia! Battuti gli Alperia Black Devils

Il Conversano è campione d’Italia della pallamano. I pugliesi – al 23esimo trionfo nazionale, due anni dopo l’ultima volta – si sono aggiudicati lo scudetto nella Serie A Gold 2024-2025 al termine di una lunga stagione che li ha visti prevalere su tutti.

Nella finale valida per il tricolore, gli uomini di Alessandro Tarafino (al suo terzo hurrà da allenatore), hanno battuto 2-0 gli Alperia Black Devils nella serie playoff decisiva: dopo il 28-33 di Merano, si sono imposti pochi minuti fa in casa per 34-31, dominando sin dal primo tempo, chiuso sul 19-13 per poi gestire nella ripresa.

Top scorer della serata sono stati Midtun e Brenne, entrambi con 6 reti a referto. Dopo l’affermazione del Fasano dell’anno scorso, lo scudetto della pallamano rimane quindi in Puglia per la quarta volta consecutiva. Fra i giocatori è Demis Radovcic ad arrivare a quota 11 scudetti.

Alessandro Tarafino, tecnico del Conversano: “In questi Play-off è uscita fuori la nostra versione migliore, quando più serviva e nel momento più importante. Non è stata una stagione facile. Dopo una Coppa Italia in cui ci siamo espressi molto bene, arrivando fino in fondo e perdendo in finale contro un Cassano Magnago che ha vinto con merito, abbiamo pagato un calo durato parecchie partite e non è stato semplice uscirne fuori. È stato possibile grazie alla volontà dei ragazzi, alla costanza nel lavoro quotidiano, alla voglia di riscatto: tutti elementi che ci hanno permesso di fare risultato in campi molto difficili come Cassano Magnago e Merano, due squadre a cui faccio i complimenti. Sapevamo che Gara 1, sia in semifinale che in finale, sarebbe stata fondamentale per riuscire a giocarci tutto in casa. Abbiamo disputato due ottime gare, i ragazzi si sono ricompattati e siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Faccio i complimenti a tutti”.