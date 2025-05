Pallamano: Conversano blitz a Merano, per i pugliesi match point scudetto

Gara -1 delle finali scudetto della Serie A Gold 2024-2025 è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose fra gli Alperia Black Devils e il Conversano nei primi 60 minuti.

LA CRONACA

Pronti via e a Merano gli ospiti scappano subito in vantaggio grazie a Scaramelli. È lo 0-1 che lancia i pugliesi che allungano con margine sul 4-10 al 14′. Lo strappo si consolida: 7-16 al 24′, che diventa all’intervallo 11-17.

Conversano sul +6 gestisce al meglio la ripresa: Marrochi e Midtun (6 gol per lui) continuano a martellare, ma le 8 segnature di Romei ricuciono parzialmente lo strappo. Gli Alperia Black Devils stringono sino al 26-29 avendo anche la palla del gol numero 27, che però non si concretizza. I ragazzi di coach Tarafino scampano il pericolo riallungando nuovamente sino a chiudere sul 28-33.

Gara -1 è quindi del Conversano che si procura immediatamente un match point scudetto, da potersi giocare in casa in gara -2, sabato 7 giugno alle ore 19.00

Alessandro Tarafino, tecnico del Conversano al sito FIGH: “Bene su tutti i fronti, in difesa come in attacco. Siamo partiti subito bene, andando avanti nel punteggio e questo ci ha permesso poi di giocare con maggiore semplicità le nostre partenze. Siamo stati poi bravi a mantenere il vantaggio. Devo fare anche oggi i complimenti alla squadra: queste sono partite difficili da interpretare, con tante insidie, soprattutto fuori casa e noi siamo stati abili nel mantenere calma e lucidità dopo qualche periodo più burrascoso incontrato durante la stagione. I ragazzi sono stati bravi a rispondere nel momento più importante del campionato e stanno dimostrando di essere squadra. Sono contento”.