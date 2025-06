Pagelle Giro d’Italia 2025: Visma perfetta e Kooij chiude i giochi. Bravo Matteo Moschetti

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Olav Kooij, voto 10: nella prima parte di Giro spesso ha sbagliato scelte, poi è cresciuto come tutta la sua squadra e trova il due su due negli ultimi due sprint. A Roma, guidato al meglio dal Team Visma | Lease a Bike (il voto è condiviso anche con Wout van Aert ed Edoardo Affini, semplicemente strepitosi), non c’è storia: esce negli ultimi 200 metri e nessuno riesce neanche ad affiancarlo. Vittoria numero tre in carriera al Giro.

Kaden Groves, voto 7: mai uscito dalla top-5 in tutte le volate disputate, ha portato a casa però una sola vittoria in quel di Napoli. L’australiano non è stato supportato al meglio dalla sua Alpecin-Deceuninck che spesso l’ha lanciato in maniera approssimativa.

Matteo Moschetti, voto 7,5: un podio al Giro d’Italia fa sempre piacere. Un risultato di qualità per il velocista azzurro che nelle prime volate non aveva convinto. Il corridore della Q36.5 Pro Cycling Team prova addirittura ad uscire dalle ruote dei rivali, ma quando si accorge della velocità di Kooij desiste.

Mads Pedersen, voto 6: in fuga praticamente tutti i giorni, un Giro d’Italia corso da protagonista, non ne aveva per giocarsi al meglio le proprie carte anche oggi. Quarta posizione anonima.

Filippo Baroncini, voto 6,5: la UAE Team Emirates – XRG dopo tutto il lavoro fatto nei giorni scorsi gli concede un giorno di gloria. Si lancia in volata e coglie una buona settima piazza.