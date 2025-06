Ott Tanak vince il Rally Acropolis davanti ad Ogier che si porta a -9 da Evans nella generale

Ott Tanak non sbaglia e si aggiudica il Rally dell’Acropolis 2025, settimo appuntamento del Mondiale WRC. Nella domenica della corsa ellenica i colpi di scena non sono mancati, ma l’estone della Hyundai non ha lasciato scampo agli avversari, centrando il successo, il suo primo della stagione.

Al secondo posto un solidissimo Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) che conferma il suo ottimo campionato, chiudendo a 32.8 secondi dalla vetta. Terzo il suo connazionale Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 3:09, quarto Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 3.31, mentre è quinto Thierry Neuville (Hyundai i20) a 6:09.

Con questi risultati Elfyn Evans rimane in vetta alla classifica generale con 150 punti ma il suo vantaggio su Sebastien Ogier si è ridotto a sole 9 lunghezze. Terzo Ott Tanak con 138 (-12 punti), quarto Kalle Rovanpera con 118, mentre è quinto Thierry Neuville con 98.

LA GARA

La domenica del rally ellenico ha preso il via con la SS14 Smokovo 1 di ben 26.16 chilometri. Successo ancora una volta di Ott Tanak con un margine di vantaggio di 1.8 su Sebastien Ogier, mentre dalla terza posizione di Thierry Neuville il distacco parla di 17.6 secondi, con Elfyn Evans quarto a 18.3. Secondo impegno di giornata la SS15 Tarzan 1 di 23.37 chilometri con nuovo successo di Ott Tanak con 4.5 su Sebastien Ogier e 7.9 su Elfyn Evans. Si è passati poi alla SS16 Smokovo 2 e, questa volta, Sebastien Ogier si è imposto su Ott Tanak per 1.1 secondi, mentre Adrien Fourmaux chiude a 3.3.

Il Rally di Grecia si è concluso con la SS17 Tarzan 2[Power Stage] con Sebastien Ogier che primeggia con 4.0 su Kalle Rovanpera e 4.6 su Thierry Neuville. Quarto Elfyn Evans a 7.8, mentre Ott Tanak controlla e chiude quinto a 16.0.