Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Olanda 2025: solita doppietta dei Marquez, Bagnaia impotente

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP d’Olanda 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto nella ribattezzata Università del Motociclismo e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP d’Olanda, riuscendo a risalire dalla seconda fila in sella alla Ducati ufficiale e continuando a dettare legge dopo la doppietta firmata al Mugello. Il fuoriclasse spagnolo ha ulteriormente allungato in testa alla classifica generale ed è sempre più padrone di un campionato che sta dominando in lungo e in largo. Alle sue spalle si è piazzato il fratello Alex Marquez con la Ducati Gresini.

Eccellente terza piazza per Marco Bezzecchi, che con la Aprilia è riuscito a precedere Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale). Il due volte Campione del Mondo era partito dalla seconda posizione ma non è mai riuscito a imprimere un rito degno di nota ed è progressivamente scivolato indietro, accontentandosi di una poca brillante quinta posizione davanti alla KTM di Maverick Vinales e alla KTM di Pedro Acosta.

Fabio Quartararo è caduto quando mancavano quattro giri al termine e si trovava in quarta posizione, a punti anche Fermin Aldeguer (ottavo con Ducati Gresini) e Franco Morbidelli (nono con Ducati VR46). A seguire l’altra KTM di Brad Binder e la Honda di Johann Zarco, Enea Bastianini soltanto tredicesimo, Lorenzo Savadori sedicesimo. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP d’Olanda 2025, tappa del Mondiale MotoGP.

CLASSIFICA SPRINT RACE GP OLANDA MOTOGP 2025

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’02.150 176.8

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’02.501 176.7 0.351

3 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’03.397 176.6 1.247

4 6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’04.419 176.4 2.269

5 5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’04.836 176.4 2.686

6 4 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’06.224 176.2 4.074

7 3 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’11.214 175.4 9.064

8 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’11.309 175.4 9.159

9 1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’13.219 175.6 11.069

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’13.293 175.1 11.143

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’13.477 175.1 11.327

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’14.297 175.0 12.147

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’17.440 174.6 15.290

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’18.049 174.5 15.899

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’18.140 174.5 15.990

16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’18.857 174.3 16.707

17 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’19.704 174.2 17.554

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Castrol HONDA 20’29.437 172.8 27.287

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’34.591 172.1 32.441

Non classificati

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 13’54.806 176.2 4 laps

25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’04.551 131.2 12 laps

Non concluso il primo giro

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA