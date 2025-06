Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Aragon 2025: uno-due di Marc e Alex Marquez, Bagnaia affonda

Calato il sipario sulla Sprint Race di Aragon, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. I piloti hanno dovuto affrontare undici giri particolarmente probanti, su uno dei tracciati più tecnici dell’intero calendario. Non facile riuscire a trovare il massimo, anche in relazione al degrado delle gomme, vista la necessità di avere una performance costante nel corso delle tornate previste.

Il grande favorito della vigilia era Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, aveva mostrato un passo invidiabile nel corso delle prove libere. Una facilità nell’inanellare giri velocissimi che aveva già dal venerdì fatto pendere la bilancia dalla parte del leader del campionato. Un feeling con questa pista speciale, visti i precedenti, sublimato dalla chimica con la GP25.

Gli avversari più qualificati erano Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Il fratello Alex, già nel corso dei time-attack, era stato il pilota che più di altri si era avvicinato alle prestazioni di Marc. Un grande connubio tra il pilota spagnolo e la Ducati Gresini, nonostante parliamo di una GP24. Discorso molto diverso per Pecco, in grande difficoltà con l’anteriore della sua moto e sempre non al meglio in ingresso di curva.

Marc Marquez ha trionfato, dunque, nella Sprint Race odierna a precedere il fratello Alex e un sorprendente Fermin Aldeguer. Grande prova della squadra Gresini, che ha piazzato due piloti sul podio. Malissimo Bagnaia, che non è andato oltre il 12° posto.

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE MOTOGP ARAGON 2025

1. 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI

2. 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI

3. 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI

4. 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI

5. 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM

6. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI

7. 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM

8. 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing

9. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

10. 25 Raul FERNANDEZ SPA APRILIA Trackhouse MotoGP Team

11. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te

12. 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

13. 43 Jack MILLER AUS YAMAHA Prima Pramac Yamaha MotoGP

14. 42 Alex RINS SPA YAMAHA Monster Energy Yamaha MotoGP Te

15. 88 Miguel OLIVEIRA POR YAMAHA Prima Pramac Yamaha MotoGP

16. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

17. 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM

18. 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing

19. 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA

RITIRATI

20. Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA