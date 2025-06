Ordine d’arrivo MotoGP, GP Olanda 2025: Marc Marquez batte un super Bezzecchi, Bagnaia in crescita

Calato il sipario sul GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen i punti interrogativi erano molti alla vigilia e ci si chiedeva se Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) sarebbe stato in grado di lottare per la vittoria o se ancora una volta avrebbe dovuto assistere allo spettacolo degli altri.

La Sprint Race non era stata così confortante per Pecco, solo quinto e costretto a stare dietro non solo ai fratelli Marc e Alex Marquez, ma anche all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. 13 giri da incubo per il piemontese che, dopo le qualifiche terminate in seconda posizione alle spalle del francese Fabio Quartararo (Yamaha), si sarebbe augurato un riscontro diverso.

Per questo, la gara odierna avrebbe potuto essere quella del riscatto per Bagnaia, in cerca di un feeling con l’anteriore che in questo 2025 non ci vuol proprio essere. Sull’amata pista olandese la speranza per il due-volte iridato era quella, quindi, di invertire la tendenza e di dimostrare di essere all’altezza dei suoi più qualificati avversari.

La vittoria è andata a Marc Marquez, che bissa dunque la vittoria della Sprint Race. A completare il podio Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. A completare la top-5 Pedro Acosta e Maverick Vinales. Un’affermazione che conferma lo strapotere del Cabroncito.

RISULTATI E CLASSIFICA GP OLANDA MOTOGP 2025

1 Marc MARQUEZ 93 Ducati Lenovo Team Ducati 1° posto 1:32.815

2 Marco BEZZECCHI 72 Aprilia Racing Aprilia +0.635 s 1:32.746

3 Francesco BAGNAIA 63 Ducati Lenovo Team Ducati +2.666 s 1:33.777

4 Pedro ACOSTA 37 Red Bull KTM Factory Racing KTM +6.084 s 1:33.794

5 Maverick VIÑALES 12 Red Bull KTM Tech3 KTM +10.124 s 1:33.892

6 Fabio DI GIANNANTONIO 49 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +12.163 s 1:33.882

7 Franco MORBIDELLI 21 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +18.896 s 1:34.050

8 Raul FERNANDEZ 25 Trackhouse MotoGP Team Aprilia +20.295 s 1:34.615

9 Enea BASTIANINI 23 Red Bull KTM Tech3 KTM +23.687 s 1:34.415

10 Fabio QUARTARARO 20 Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha +23.743 s 1:34.372

11 Brad BINDER 33 Red Bull KTM Factory Racing KTM +24.251 s 1:33.838

12 Johann ZARCO 5 CASTROL Honda LCR Honda +24.875 s 1:34.057

13 Alex RINS 42 Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha +24.882 s 1:34.324

14 Jack MILLER 43 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +25.065 s 1:33.712

15 Somkiat CHANTRA 35 IDEMITSU Honda LCR Honda +49.219 s 1:34.593

16 Aleix ESPARGARO 41 Honda HRC Castrol Honda +49.360 s 1:34.314

❌ Ritirati/ Non classificati

Miguel OLIVEIRA 88 18 giri 1:53.992 Yamaha

Alex MARQUEZ 73 21 giri 1:32.443 Ducati

Fermin ALDEGUER 54 21 giri 1:33.152 Ducati

Joan MIR 36 21 giri 1:33.017 Honda

Lorenzo SAVADORI 32 23 giri 1:33.239 Aprilia

Ai OGURA (N1) 79 26 giri (NC) — Aprilia