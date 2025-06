Ordine d’arrivo F1, GP Canada 2025: Kimi Antonelli sul podio! Ferrari inerme, Norris fuori dopo l’incidente con Piastri!

Stasera è andato in scena il GP del Canada 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito nordamericano, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale.

George Russell ha vinto il GP del Canada, indovinando la strategia vincente al volante della Mercedes e regalandosi un successo davvero pregevole precedendo l’olandese Max Verstappen. Il quattro volte Campione del Mondo ha provato a rendersi minaccioso nel finale con la sua Red Bull, ma si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti all’altra Mercedes guidata da Kimi Antonelli.

Primo podio in carriera per il pilota italiano che vuole sognare in grande in vista del prossimo futuro e che oggi ha ribadito di avere la stoffa per esprimersi ai vertici del massimo campionato automobilistico. Quando mancavano un paio di giri al termine della gara si è materializzato un incidente tra le due McLaren per colpa di Lando Norris (che si è dovuto ritirare), mentre Oscar Piastri è riuscito a conservare la quarta posizione e a portare a casi punti pesanti per la classifica.

La strategia della Ferrari lascia qualche dubbio: Charles Leclerc ha chiuso in quinta posizione precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton in chiusura di un fine settimana tra luci e ombre. Fernando Alonso ottimo settimo con la Aston Martin a precedere la Kick Sauber di Nico Hulkenberg, la Haas di Esteban Ocon e la Williams di Carlos Sainz. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Canada 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Montreal.

ORDINE D’ARRIVO GP CANADA F1 2025

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

9. Esteban Ocon (Haas)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Isack Hadjar (Racing Bulls)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Lando Norris (McLaren)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Alexander Albon (Williams)

RISULTATI E CLASSIFICA GP CANADA F1 2025

1 George Russell Mercedes Leader 5

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.228 5

3 Kimi Antonelli Mercedes +1.014 5

4 Oscar Piastri McLaren +2.109 5

5 Charles Leclerc Ferrari +3.442 5

6 Lewis Hamilton Ferrari +10.713 5

7 Fernando Alonso Aston Martin +10.972 6

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +15.364 5

9 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 4

10 Carlos Sainz Williams 1 L4

11 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 4

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1 L 4

13 Franco Colapinto Alpine 1 L 4

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 L 4

15 Pierre Gasly Alpine 1 L 4

16 Isack Hadjar Racing Bulls 1 L 4

17 Lance Stroll Aston Martin 1 L 5

18 Lando Norris McLaren – – 2

19 Liam Lawson Racing Bulls – – 2

20 Alexander Albon Williams – – 1