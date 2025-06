Omrzel e la maledizione del Giro NextGen: da Di Luca nel 1998, NESSUNO di quelli che ha fatto podio ha poi vinto il Giro vero!

La 48ma edizione del Giro Next Gen ha visto trionfare ieri a Pinerolo lo sloveno Jakob Omrzel. Il corridore della Bahrain Victorious Development Team è riuscito a ribaltare la situazione in classifica generale negli ultimi chilometri di gara andandosi a prendere una bellissima vittoria. Sarà lui che riuscirà a rompere la maledizione della Corsa Rosa per gli under 23?

Dal 1998 (ci sono state delle pause di qualche anno nel quale non si sono disputate alcune edizioni) ad oggi nessuno di coloro che ha fatto podio ha poi vinto il Giro dei grandi. L’ultimo a riuscirci, proprio 27 anni fa, è stato Danilo di Luca, poi trionfatore nel 2007 in maglia Liquigas nella Corsa Rosa.

Tanti talenti attesissimi ma poi mai esplosi. Tra i nomi da citare quelli di Carlos Betancur, Mattia Cattaneo, Aleksandr Vlasov e Tom Pidcock (se pur vincitore di corse di un giorno).

Tra i più vicini all’impresa in questi anni Franco Pellizotti, secondo nel 2000 tra i giovani e secondo nel 2009 tra i grandi, Fabio Aru, secondo nel 2012 al Next Gen e secondo al Giro nel 2015, mentre Jai Hindley è giunto terzo nel 2017 ed ha trionfato nella Corsa Rosa del 2022.