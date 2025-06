Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2025: orario gara-3, programma, tv, streaming

Mandate in archivio le prime due sfide per la semifinale scudetto, Olimpia Milano e Virtus Bologna ritornano in campo oggi giovedì 5 giugno all’Unipol Forum di Assago (Milano) – palla a due alle ore 20:45 – per gara-3 delle semifinali playoff per la Serie A di basket 2025.

Dopo aver perso gara-1 (68-67) la squadra campione d’Italia è riuscita a pareggiare i conti nella successiva gara-2 disputata sempre alla Segafredo Arena con una dimostrazione di forza chiusa con quasi venti punti di scarto (66-85). Nikola Mirotic e Zach LeDay proveranno a trascinare ancora una volta i compagni di fronte al pubblico di casa, per poi andare a giocarsi il primo match-point nella prossima gara-4 sempre ad Assago.

La Virtus Bologna cercherà il pronto riscatto dopo il ko maturato lunedì sera tra le mura amiche, con le V-nere che in gara-2 erano riuscite a rientrare anche a -6 nel quarto conclusivo salvo poi cedere nuovamente sotto i colpi degli acerrimi rivali meneghini. Con la serie in perfetta parità i bolognesi hanno la possibilità di ribaltare il fattore campo e cercare il colpo del ko che vale la finale scudetto, con Shengelia e Hackett a dare battaglia.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) questa sera alle ore 20:45, dove si rimarrà anche per gara-4 in programma sabato 7 giugno sempre alle ore 20:45. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa grande sfida!

