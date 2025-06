Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2025: orario gara-4, programma, tv, streaming

A 48 ore dal termine di gara-3, Olimpia Milano e Virtus Bologna tornano in campo all’Unipol Forum di Assago per i playoff della Serie A di basket 2025! Oggi sabato 7 giugno alle ore 20:45 meneghini e bolognesi si ritrovano di fronte per la gara-4 della semifinale scudetto, che potrebbe essere già decisiva per le sorti di questa sfida.

La Virtus Bologna infatti è riuscita a far saltare il fattore campo giovedì sera, piazzando la fuga decisiva nell’ultimo quarto da 14-24 per il 68-78 con cui le V-nere si sono portate avanti 2-1 nella serie e si presentano così al primo match-point per raggiungere la sorprendente Germani Brescia nell’atto conclusivo del Campionato. Decisivi Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier che hanno chiuso con 19 punti ciascuno, con un buon contributo di Brandon Taylor dalla panchina (12 punti).

L’Olimpia Milano non è riuscita a replicare l’ottima prestazione di gara-2 quando riuscì ad espugnare la Segafredo Arena vincendo per 66-85, e ora si trova letteralmente spalle al muro. Serve quindi un successo per provare a riportare la serie a Bologna nella decisiva gara-5 in programma lunedì sera, con coach Messina che si affiderà ancora a Nikola Mirotic (21 punti per lui nel ko di giovedì) e di Shavon Shields.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) questa sera alle ore 20:45. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa grande sfida!

