Nuova regola nel calcio: il debutto agli Europei Under 21, portieri interessati

Agli Europei Under 21 di calcio, che incominciano oggi in Slovacchia, debutterà una nuova regola riguardante la perdita di tempo dei portieri. La IFAB aveva approvato la norma lo scorso 1° marzo e la vedremo messa in pratica durante la rassegna continentale di categoria: se un estremo difensore terrà la palla per più di otto secondi, verrà assegnato un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

L’arbitro adotterà un conto alla rovescia visibile di cinque secondi per segnalare la parte conclusiva del tempo limite. Il conteggio incomincia quando il portiere detiene il pieno controllo della sfera e non viene ostacolato da giocatori rivali. Se gli avversari iniziano a fare pressione o ad ostacolare il portiere durante il conto alla rovescia, l’arbitro interrompe il conteggio e assegna un calcio di punizione indiretto in favore del portiere.

Il nuovo regolamento verrà applicato a tutte le competizioni UEFA a partire da oggi, va anche ricordato che l’organismo continentale ha implementato il chiarimento dell’IFAB alla Legge 14 delle Leggi del Gioco.