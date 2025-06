Nuoto, ultima chiamata per Benedetta Pilato al Settecolli: chance 50 rana per andare ai Mondiali

Benedetta Pilato è chiamata all’appello nel Trofeo Settecolli 2025. La pugliese andrà a caccia del pass per i Mondiali a Singapore, ma il suo raggio d’azione sarà limitato, visto quanto accaduto negli Assoluti di Riccione. Le prestazioni di Lisa Angiolini e di Anita Bottazzo nei 100 rana hanno chiuso le porte a Benny perché il loro crono nella finale dei campionati italiani ha garantito la partecipazione alla rassegna iridata su quella distanza.

La decisione di non gareggiare nella piscina romagnola avrebbe potuto avere delle conseguenze anche nei 50, ma fortunatamente per Pilato nessuna delle atlete al via ha centrato il tempo-limite. E così, i due slot nella prova dell’unica vasca sono ancora a disposizione.

Spetterà alle acque del Foro Italico emettere il verdetto. Vero è che Benedetta dei segnali di una certa vitalità ne ha mostrati nel corso del circuito internazionale Mare Nostrum, dove ha nuotato la seconda prestazione mondiale stagionale nei 50 di 29.87. Un tempo che, replicato a Roma, ufficializzerebbe il suo inserimento nella selezione tricolore per l’Asia.

Lei, in passato primatista del mondo della distanza, vuole esserci e poi competere con le migliori del pianeta per una medaglia. La sfida con le altre nuotatrici nella Capitale potrebbe essere un gradito antipasto.