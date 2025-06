Nuoto, tutti gli italiani qualificati per i Mondiali 2025: i tempi limite ottenuti e la discrezione dei tecnici

Calato il sipario sull’edizione 2025 del Trofeo Settecolli di nuoto. La competizione del Foro Italico è stata utile per la Nazionale italiana. Nei tre-giorni di gare gli atleti si sono cimentati in gare di alto livello che hanno permesso di capire la condizione dei big e, soprattutto, quali potrebbero essere gli inserimenti in squadra per gli imminenti Mondiali a Singapore (27 luglio-3 agosto).

Sulla base dei tempi maturati nel corso della manifestazione, Ludovico Viberti, Federico Burdisso e Benedetta Pilato si sono guadagnati, indubbiamente, il diritto a competere in Asia. Il torinese, nei 100 rana, ha stabilito un crono, al di sotto del tempo-limite degli Assoluti primaverili, che gli dovrebbe garantire la presenza in squadra.

Lo stesso è valido anche per il lombardo nei 200 farfalla, tornato a nuotare un tempo da 1:54, cosa che non accadeva dal 2021. Non fa eccezione Pilato, in grado di stampare un crono sotto i 30″ nelle batterie, replicando quanto già si era visto nella tappa del Mare Nostrum a Montecarlo.

ATLETI QUALIFICATI PER I MONDIALI A SINGAPORE (INDIVIDUALE)

Simona Quadarella negli 800 e nei 1500 stile libero

Anita Bottazzo nei 100 rana

Lisa Angiolini nei 100 rana

Leonardo Deplano nei 50 stile libero

Nicolò Martinenghi nei 50 e nei 100 rana

Sara Franceschi nei 200 misti

Anita Gastaldi nei 200 misti

Sara Curtis nei 50 e 100 stile libero

Thomas Ceccon nei 100 e 200 dorso e nei 100 farfalla

Simone Cerasuolo nei 50 rana

Ludovico Viberti nei 100 rana

Federico Burdisso nei 200 farfalla

Benedetta Pilato nei 50 rana

STAFFETTE QUALIFICATE PER I MONDIALI A SINGAPORE

4×100 stile libero femminile

4×100 stile libero maschile

4×100 mista maschile

4×100 mista femminile

Ci saranno poi delle integrazioni da parte del Direttore Tecnico, Cesare Butini, sulla base anche dei riscontri più o meno vicini ai tempi-limite menzionati, nonché in una prospettiva di allargamento alle nuove leve. Si può pensare a quanto fatto vedere da Marco De Tullio nei 400 stile libero, a Costanza Cocconcelli nei 100 farfalla e a Carlos D’Ambrosio nei 100 e 200 stile libero.

“Le prestazioni sono state buone da parte di tutti; in vista dei mondiali effettueremo delle valutazioni per il completamento della Nazionale. Sicuramente presenteremo una squadra competitiva, sapendo che stiamo lavorando soprattutto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: il quadriennio è appena iniziato. Tanti giovani si stanno mettendo in mostra ed è un’ottima indicazione: su tutti ovviamente Curtis, che ormai è un’atleta consolidata a certi livelli, e D’Ambrosio che nei 200 stile libero ha tenuto dietro un campione come James Guy. Nei 50 stile libero vinti della Curtis è stato bello vedere il temperamento di Silvia Di Pietro che le ha tenuto testa. Nei 200 stile libero, invece, mi aspettavo qualcosa in più dagli altri in ottica staffetta ma è un periodo di carico per molti atleti. La prima nazionale del nuovo quadriennio quindi nascerà con un connubio tra campioni affermati e giovani in rampa di lancio“, ha dichiarato Butini.