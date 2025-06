Nuoto, Thomas Ceccon vittorioso nei 100 dorso a Merano. Tris di Lisa Angiolini

Andata in archivio la terza e ultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è stata occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

Lisa Angiolini ha concluso la tre-giorni in questione con tre successi, completando il tris nella rana. Dopo essersi imposta nei 50 e nei 100, la toscana è stata la migliore nei 200 quest’oggi con il crono di 2:29.31 a precedere Gaia Neidiger (2:31.48) e Vanessa Gurieri (2:37.73).

Nei 100 dorso uomini grandi attese per il campione olimpico della distanza, Thomas Ceccon. Il vicentino, che in questi giorni sta facendo tanto lavoro in palestra, si è imposto con il crono di 53.91 a precedere Christian Bacico (54.19) e Luca Desiderio (57.27).

Un tempo “normale” per Thomas frutto del momento particolare della preparazione. I riferimenti cronometrici saranno altri al Trofeo Settecolli. In conclusione, da segnalare l’affermazione di Massimiliano Matteazzi nei 200 misti in 2:00.58.