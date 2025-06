Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto…

Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

In realtà il campione olimpico e primatista mondiale dei 100 dorso ha disputato la gara dei 50 stile libero, nuotando però a farfalla in 22.84. Un tempo davvero molto interessante, anche se ottenuto in una prova non ufficiale, che lo avrebbe proiettato al sesto posto nel ranking globale stagionale dei 50 delfino migliorando di 16 centesimi il 23.00 stabilito un paio di mesi fa nelle batterie degli Open d’Australia.

Ceccon è tornato dunque in Italia dopo quattro mesi di allenamento a Brisbane che gli hanno consentito di iniziare la stagione agonistica con dei riscontri abbastanza convincenti, soprattutto nell’ambito degli Australian Open. In quel contesto l’azzurro, assente agli Assoluti di Riccione, aveva brillato nei 100 e 200 dorso (doppio pass iridato con 52.84 ed il record italiano 1:55.71) e nei 100 farfalla (51.26).

Il 24enne veneto, prima di affrontare il Settecolli a Roma dal 26 al 28 giugno, dovrebbe gareggiare anche il prossimo weekend al Swim Cool Meet di Merano per continuare a costruire mattoncino dopo mattoncino il suo cammino di avvicinamento al Mondiale.