Nuoto, Thomas Ceccon: “Non sono soddisfatto, è un tempo modesto per i miei standard”

Thomas Ceccon non brilla al Foro Italico di Roma e deve accontentarsi del secondo posto nei 100 dorso in occasione della giornata d’apertura del Trofeo Settecolli 2025. Il Campione Olimpico e primatista mondiale della specialità, ancora non al top della condizione in vista dei Mondiali di Singapore, ha concluso la finale odierna con il tempo di 53.31, a 8 centesimi dal vincitore russo Miron Lifintsev.

“Non sono per niente soddisfatto di quello che ho dimostrato questa sera. Il tempo neanche lo guardo, perché obiettivamente è modesto per i miei standard. Devo capire ciò che non è andato bene e resettare, soprattutto in vista dei Mondiali dove sarà importante andar bene fin dalle batterie. Qui al Settecolli punto a gareggiare per crescere di condizione“, dichiara il fuoriclasse azzurro (fonte: FIN).

Ai microfoni della Rai, Ceccon ha spiegato: “Sono arrivato qui non come volevo, ovviamente. Però sto provando a capire come mai, di solito un 100 dorso dovrei farlo bene anche in queste condizioni. Forse non sono più abituato a gareggiare ad alto livello, non mi sentivo molto bene in acqua. Forse poco concentrato, non lo so. I russi sono tornati a gareggiare, sapevo che Lifintsev e Christou potevano essere gli avversari oggi pomeriggio“.

“Non mi aspettavo di nuotare 51″ qui, però nemmeno così. Sto meno bene oggi, sicuramente. Non lo so, ero molto stanco in questi due giorni. Non sto male fisicamente, non penso di avere problemi. Vediamo domani, farò i 100 stile e poi i 200 stile sabato. Non voglio nemmeno sapere i passaggi, perché un 53.3 vale poco e niente come tempo. Dall’Australia mi è rimasta dentro la grande energia del gruppo, un qualcosa che a casa non ho mai potuto sperimentare. Stiamo lavorando in quella direzione“, conclude il nuotatore veneto.