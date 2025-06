Nuoto, Thomas Ceccon non gareggia a Merano: imprevisto curioso per il campione olimpico dei 100 dorso

Un imprevisto curioso per Thomas Ceccon. Nella giornata di ieri era previsto l’esordio del campione olimpico dei 100 dorso nel Cool Swim Meeting di Merano, un evento dove avrebbe dovuto gareggiare nei 50 stile libero, insieme ai suoi compagni di Nazionale Leonardo Deplano e Manuel Frigo.

Ebbene, la corsia 3 è rimasta vuota. Il fuoriclasse nostrano, infatti, è rimasto letteralmente imbottigliato nel traffico sull’autostrada A22. Un maxi-ingorgo provocato da un incidente e i tanti veicoli presenti, per la festività del Corpus Domini, non hanno permesso a Ceccon di presentarsi in tempo sui blocchetti di partenza e tuffarsi in piscina.

C’era curiosità nel vedere all’opera il campione vicentino, dopo il periodo trascorso in Australia, dove per sua stessa ammissione si è trovato piuttosto bene. Un’esperienza che, secondo gli addetti ai lavori, l’ha arricchito tecnicamente e umanamente.

Giova ricordare che Ceccon prenderà parte ai prossimi Mondiali di Singapore nei 100 e nei 200 dorso, avendo chiare ambizioni nelle due vasche, mentre nelle quattro ci si aspetta un miglioramento, legato anche al lavoro fatto nella terra dei canguri.