Nuoto, Summer McIntosh scrive la storia anche nei 400 misti. Altro record del mondo per la canadese

Prima i 400 stile libero, poi i 200 misti e adesso anche i 400 misti. I cinque giorni da sogno di Summer McIntosh, che sta riscrivendo ogni volta che scende in acqua la storia del nuoto ai Trials canadesi. Un momento semplicemente magico per diciottenne di Toronto, che ieri è stata di demolire il muro dei 4’24 nei 400 misti, fermando il cronometro sul 4’23”65, un tempo semplicemente incredibile.

Queste le parole della canadese al termine della gara: “So di poter andare ancora più veloce. È più divertente inseguire record che non hai ancora battuto, migliorare i tuoi è molto più semplice, perché puoi viverla come un miglioramento del tuo personale. Sapevo che avrei potuto fare qualcosa di speciale, questo è stato probabilmente il miglior meeting della mia carriera. Sono felice di chiudere con uno dei miei eventi preferiti, anche se è il più duro. È un buon test per i Mondiali, visto che sarà l’ultima gara anche lì. La rana resta un punto debole, ma ho migliorato molto nel dorso. È una frazione che spesso viene sottovalutata, ma è una delle mie armi. È stato un bellissimo percorso. Non so se nuoterò i 200 stile libero”.

In attesa di capire se parteciperà ai 200 stile, sicuramente McIntosh ha fatto capire al resto del mondo chi potrebbe essere la regina ai Mondiali di Singapore a luglio. Infatti oltre ai 400 misti, martedì era arrivato il record del mondo nei 200 misti (2’05”70) ed in precedenza la canadese ha fissato il nuovo limite mondiale anche dei 400 stile libero (3’54”18).

Il tutto senza dimenticare che ha sfiorato il record del mondo anche nei 200 farlfalla (secondo tempo di sempre) e 800 stile libero (terzo di sempre). In totale ha realizzato tre primati in cinque giorni, portando a nove il totale di record mondiali stabiliti in carriera.