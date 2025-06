Nuoto, Summer McIntosh non si ferma più! Strepitoso record del mondo nei 200 misti

Prosegue il momento magico di Summer McIntosh. Nella terza giornata dei Trials canadesi, la diciottenne di Toronto ha riscritto la storia del nuoto in corsia, stabilendo un incredibile record del mondo nei 200 misti. McIntosh è, infatti, diventata la prima donna di sempre a scendere sotto il muro dei 2’06 nei 200 misti, demolendo completamente il precedente record del mondo che apparteneva all’ungherese Katinka Hosszu (2’06”15 e datato 2015).

McIntosh ha stabilito il nuovo primato del mondo, fermando il cronometro sul tempo di 2’05”70, con una progressione straordinaria (27”19, 30”80, 37”76, 29”95). Ovviamente ha dominato la finale dei Trials, infliggendo un distacco di oltre secondi alla seconda classificata, Mary-Sophie Harvey (2’8”78).

Queste le prime parole della canadese dopo il record del mondo dei 200 misti: “È sempre stato uno di quei record che avevo nella testa fin dalle selezioni di due anni fa. Ci giravo attorno, cercavo di rosicchiare centesimi su centesimi. I 200 misti sono la mia gara principale tra le cinque o sei su cui punto. Devo eseguire tutto in modo perfetto, non c’è spazio per errori, ed è quasi uno sprint per le mie caratteristiche. Sono davvero molto soddisfatta e questo mi dà molta fiducia in vista di Singapore”.

Si tratta del secondo record del mondo nel giro di tre giorni per la canadese, che ha fissato il nuovo limite mondiale anche dei 400 stile libero (3’54”18). Sicuramente McIntosh sarà una delle stelle ai Mondiali di Singapore, dove proverà a conquistare il maggior numero di medaglie d’oro possibili e magari ritoccare ulteriormente i suoi record.