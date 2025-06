Nuoto, Summer McIntosh batte Titmus e firma il nuovo record mondiale dei 400 stile libero!

Summer McIntosh comincia col botto i Trials canadesi 2025 e demolisce il record mondiale dei 400 metri stile libero con una prestazione straordinaria in finale, candidandosi al ruolo di grande favorita per la medaglia d’oro su questa distanza verso la rassegna iridata in programma a Singapore tra poco meno di due mesi (27 luglio-3 agosto).

La diciottenne di Toronto ha nuotato in 3:54.18, migliorando di oltre un secondo il precedente primato (3:55.38) stabilito nel 2023 dall’australiana Ariarne Titmus. McIntosh, argento olimpico in carica nei 400 sl, ha tirato giù inoltre quasi due secondi al proprio record nazionale (3:56.08), che resta comunque ad oggi il terzo tempo mondiale di sempre.

“Sapevo di stare bene in allenamento ma non mi aspettavo un 3:54.1. Mi sentivo forte e non ho avvertito dolore nella seconda parte della gara, cosa che mi capita raramente nei 400 stile. Ho percepito l’energia del pubblico e ho spinto fino alla fine anche per loro“, le dichiarazioni della fenomenale atleta nordamericana al termine della competizione disputata nella piscina di Victoria (British Columbia).

La stella canadese classe 2006 ha fatto la differenza proprio nella seconda metà di gara, dopo un passaggio leggermente più lento (1:56.42) rispetto al suo personale, completando gli ultimi 200 metri in 1:57.76 e terminando la prova senza mai andare sopra i 30 secondi ogni 50 metri. McIntosh centra così il secondo record mondiale dei 400 stile libero in stagione, dopo aver realizzato il nuovo world record in vasca corta lo scorso dicembre a Budapest in 3:50.25.