Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana

Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

A questo proposito, in considerazione anche dei risultati di ieri, Chiara Tarantino e Simone Cerasuolo hanno fatto vedere una forma discreta, considerato il momento di carico. L’azzurra, dopo aver vinto i 50 stile libero del day-1, si è imposta nei 50 delfino in 27.20, mentre il romagnolo ha fatto la doppietta della rana e nei 50 ha posto il proprio marchio in 27.21.

Una gara in cui si è cimentato quest’oggi Thomas Ceccon. Il campione olimpico dei 100 dorso, che ieri non ha potuto competere nei 50 stile libero perché imbottigliato nel traffico della A22, ha voluto affrontare una specialità diversa, toccando la piastra in seconda posizione col tempo di 28.34.

Per il resto, sono arrivate le conferme di Lisa Angiolini (31.49) nella medesima specialità al femminile (50 rana) e di Christian Bacico nei 200 dorso maschili (1:59.42), mentre nei 100 stile libero Sofia Morini è stata la migliore tra le donne in 55.16 e Manuel Frigo tra gli uomini ha svettato con un buon 48.85. Da segnalare anche l’interessante riscontro cronometrico dei 200 stile libero maschili di Giovanni Caserta in 1:48.59.