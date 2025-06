Nuoto, Settecolli 2025: i tempi limite di qualificazione ai Mondiali di Singapore

Dal 26 al 28 giugno la piscina del Foro Italico di Roma sarà teatro delle gare dell’edizione 2025 del Trofeo Settecolli di nuoto. Un meeting importante soprattutto le Nazionale italiana, per completare la selezione che sarà al via dei Mondiali di Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. Siamo a un mese circa dall’evento e quanto accadrà nella vasca romana aiuterà a capire il livello di condizione degli azzurri.

Su quali basi la squadra si completerà? Il cronometro sarà il fattore discriminante. Varranno i tempi-limite già fissati dalla Federnuoto negli Assoluti primaverili di Riccione sia per le gare individuali che per le staffette. Crono richiesti di un certo spessore, basati sul livello internazionale crescente, come tra l’altro si è potuto apprezzare nei Trials di altre compagini.

TEMPI-LIMITE GARE INVIDIDUALI

TEMPI-LIMITE STAFFETTE

Come poi viene specificato nel regolamento della FIN, il completamento del team che volerà in Asia per la rassegna iridata si baserà anche sulle indicazioni che il Direttore Tecnico, Cesare Butini, proporrà sulla base di quanto accaduto nel corso della stagione.

In altre parole, aver siglato tempi di un certo spessore in altra sede, precedentemente al Settecolli, può rappresentare per Butini un indicatore importante per concretizzare la convocazione per i Mondiali. Le cosiddette “scelte tecniche” potrebbero dunque giustificarsi in questa maniera.