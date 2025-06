Nuoto, pubblicata l’entry-list del Trofeo Settecolli 2025: i ritorni di Ceccon e Paltrinieri, tanti stranieri

Si preannuncia una super edizione 2025 del Trofeo Settecolli dal 26 al 28 giugno 2025. Nella piscina del Foro Italico, tanti azzurri saranno sui blocchi di partenza per cercare il pass per i Mondiali di Singapore quest’estate, al fine di definire la selezione che competerà in Asia sul finire di luglio.

Le stelle azzurre ci saranno tutte. Risponderanno all’appello, infatti, Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Sara Franceschi, Alberto Razzetti e Sara Curtis, con Pilato e Paltrinieri ancora con l’idea di conquistarsi il dritto a essere a Singapore nelle gare individuali.

La pugliese, impossibilitata a centrare quest’obiettivo nei 100 rana dal momento che la qualificazione è stata già centrata da Anita Bottazzo e Lisa Angiolini, avrà le sue possibilità nei 50, considerando anche gli ottimi riscontri nel Mare Nostrum al di sotto dei 30″.

Paltrinieri, che tanto si è speso nelle acque libere, potrebbe cercare di ottenere il tempo-limite nelle sue distanze classiche (800-1500 stile libero), anche se il punto di domanda resta, visto che il carpigiano ha più volte chiarito di voler dare priorità al nuoto di fondo. Stuzzica, poi, non poco il ritorno in Italia di Ceccon, dopo l’esperienza in Australia. Ci sarà la sfida nei 100 dorso contro il russo Kliment Kolesnikov.

Decisamente qualitativa la presenza straniera. Oltre al citato russo, vi saranno anche Duncan Scott, Tom Dean, Matt Richards, James Guy, Jacob Whittle, Ben Proud, Freya Anderson, Lucy Hope, Eva Okaro e Jacob Mills saranno protagonisti in diverse specialità, aggiungendo ulteriore qualità al programma gare. Per la Germania, risponderanno all’appello anche Florian Wellbrock e Isabel Gose.