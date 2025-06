Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Mi sono divertito veramente, ho grandi margini di crescita”

La prima giornata del Trofeo Settecolli 2025 ha fornito diversi spunti interessanti per il nuoto italiano di alto livello, tra cui uno scoppiettante 100 rana maschile vinto per un’incollatura da Ludovico Blu Art Viberti davanti al russo Ivan Kozhakin e all’altro azzurro Nicolò Martinenghi. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha ben figurato nella piscina del Foro Italico, firmando un incoraggiante 59.37 dopo aver terminato pochi giorni fa la preparazione in altura.

“Oggi mi sono divertito veramente, dimostrando che volere è potere. Ho tirato fuori esattamente ciò che volevo e i margini di crescita sono notevoli: non ho dubbi“, il commento di Martinenghi dopo la buona prestazione odierna a Roma (fonte: FIN). Il 25enne varesino sarà uno dei protagonisti più attesi nella rana verso i Campionati Mondiali di Singapore.

Soddisfatto anche Viberti, che dovrebbe aver conquistato il pass iridato vincendo in 59.06 e facendo meglio del tempo limite fissato dalla Federazione per la qualificazione individuale in questa specialità: “Speravo in un 58″9 ma non è arrivato per poco. Spero di essermi garantito un posto per i Mondiali di Singapore. Vincere a Roma è bellissimo: l’atmosfera è magica“.

Buone notizie anche nei 400 stile libero, con il redivivo Marco De Tullio in trionfo firmando un convincente 3:44.89: “Era tantissimo tempo che volevo tornare a questi livelli. Ho cambiato tanto nella mia vita e adesso sto raccogliendo i frutti. E pensare che anche il 2025 non era iniziato nel migliore dei modi a causa di alcuni problemi alla spalla. Vincere qui a Roma è bellissimo e mi auguro rappresenti veramente una rinascita“.