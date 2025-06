Nuoto, irreale Ludovico Viberti! Si migliora di oltre mezzo secondo e frantuma il record italiano dei 50 rana!

Il tempo dei 100 rana di ieri era stato un indicatore chiaro che la condizione di Ludovico Viberti fosse eccelsa. Stampato un crono da qualificazione ai prossimi Mondiali a Singapore, il torinese ha voluto ribadire il concetto in maniera ancor più evidente e prepotente nel corso delle batterie del secondo giorno di gare al Trofeo Settecolli di nuoto.

La piscina più bella del mondo a Roma è stata teatro della superba prova dell’atleta, allenato da Antonio Satta, nei 50 rana. In una specialità che richiede esplosività e ritmo incessante, Viberti è andato a migliorare il record italiano di Nicolò Martinenghi, portandolo il limite dal 26.33 del lombardo al 26.27 di quest’oggi.

Una nuota impressionante, se si pensa a quello che era il suo personale, ovvero 26.80. Più di mezzo secondo tolto a questo riscontro, a riprova del grande salto di qualità del nuotatore piemontese, che con questo risultato si è portato anche in vetta alla classifica mondiale stagionale nei 50.

Alle sue spalle, nell’overall, troviamo il russo Ivan Kozhakin (26.60), mentre in terza e quarta posizione hanno concluso nella graduatoria complessiva Simone Cerasuolo (27.03) e Martinenghi (27.06). Giova ricordare che quest’ultimi due sono già in possesso del pass iridato nella distanza, di conseguenza Viberti non potrà competere in Asia in questa specialità.