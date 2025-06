Nuoto, Ludovico Viberti e Federico Burdisso sugli scudi nel day-2 del Settecolli. D’Ambrosio cresce, Pilato vince senza brillare

Calato il sipario sulla seconda giornata di finali del Trofeo Settecolli 2025 di nuoto. Ci si aspettavano i fuochi d’artificio nei 50 rana e le cose sono andate un po’ diversamente. Ludovico Viberti, dopo aver stampato un grandioso record italiano di 26.27 al mattino, si è imposto nella sessione serale con un tempo un po’ più lento di 26.43, comunque notevole. Alle sue spalle il russo Ivan Kozhakin (26.59), Simone Cerasuolo (26.71) e Nicolò Martinenghi (26.86).

Al femminile Benedetta Pilato, come Viberti, non è riuscita a replicare il crono della mattinata, stampando 30.30, a 0.31 dal 29.99 delle batterie. Un secondo 25 non all’altezza del primo per Benny, meno brillante, ma comunque vittoriosa davanti alla finlandese Veera Kivirinta (30.41) e all’ungherese Henrietta Fangli (30.82). La partecipazione ai Mondiali di Singapore non dovrebbe in discussione, dal momento che l’azzurra ha ottenuto dei tempi sotto i 30″ sia nelle heat a Roma che al Mare Nostrum a Montecarlo, però questo rendimento in calando nello stesso giorno non potrà essere ignorato.

100 stile libero uomini in cui Carlos D’Ambrosio ha fatto vedere qualità speciali, andando a siglare il record italiano juniores di 48.14, preceduto solo dal russo Egor Kornev (47.60). Tolto quasi mezzo secondo al personale dal 18enne tricolore, meritatosi un posto nella staffetta veloce e chissà forse al via della gara individuale, visto il 48.0 (tempo-limite FIN). Alle sue spalle il resto degli staffettisti nostrani: Manuel Frigo (48.38), Lorenzo Zazzeri (48.48) e Alessandro Miressi (48.58), quest’ultimo molto al di sotto delle aspettative. Nella stessa specialità tra le donne, Sara Curtis si è presa lo scettro in 53.73, davanti a Virginia Menicucci (54.30), Sofia Morini (54.39) e a Chiara Tarantino (54.54). Quartetto della 4×100 sl pronto per la competizione iridata.

400 misti uomini in cui Alberto Razzetti, proveniente dall’altura, non può essere al top, ma comunque il ligure ha lottato bene per prendersi un secondo posto in 4:15.43, alle spalle dell’ungherese Gabor Zombori (4:14.37). In terza piazza ha terminato il britannico Max Litchfield (4:15.58) e quarto Pier Andrea Matteazzi (4:16.85). Nella medesima distanza Anna Pirovano (4:41.09) e Sara Franceschi (4:41.27) hanno concluso seconda e quarta, nella prova vinta dall’irlandese Ellen Walshe (4:37.80).

Giornata che era iniziata con due grandi prestazioni firmate da Costanza Cocconcelli e da Federico Burdisso. La classe 2002 del Bel Paese ha concluso al terzo posto la finale, preceduta dalla tedesca Angelina Koehler (57.07) e dalla greca Anna Ntountounaki (57.58), toccando la piastra in 57.72. Un crono sotto di 58″, non così distante dal tempo-limite per la rassegna iridata (57.5) e quindi da prendere in considerazione in vista di quel che sarà in Asia. Ancor più convincente la resa di Burdisso. Il lombardo è tornato a nuotare tempi che non siglava dal 2021 e l’1:54.76 gli ha permesso di prevalere davanti al campione del mondo in carica, Tomoru Honda (1:55.40) e all’ungherese Richard Marton (1:56.11), riscontro al di sotto di quanto previsto per la qualificazione ai Mondiali (1:54.9). Salvo sorprese, lo ritroveremo in Oriente.

100 dorso femminili in cui Anita Gastaldi si è imposta in una lotta serrata con il crono di 1:01.08, mettendosi dietro la britannica Katie Shanahan (1:01.09) e Federica Toma (1:01.15). 50 dorso in cui Michele Lamberti è giunto secondo in 24.85, preceduto dal russo Miron Lifintsev (24.78). Podio completato dall’altro russo Pavel Samusenko col medesimo crono dell’azzurro (24.85).

A conclusione del day-2, negli 800 stile libero donne Simona Quadarella ha vinto ancora il duello con la tedesca Isabel Gose, toccando la piastra in 8:21.99, rispetto al 8:23.83 della teutonica. Germania che si è presa la rivincita grazie a Florian Wellbrock nelle 16 vasche al maschile, a segno in 7:49.99, davanti a Marco De Tullio (7:51.47) e a Davide Marchello (7:53.50).