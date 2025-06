Nuoto, Katie Ledecky brilla nel day-1 ai Trials USA e firma la terza miglior prestazione di sempre negli 800

Nella giornata di ieri si sono aperti ufficialmente a Indianapolis i Campionati Nazionali USA 2025 di nuoto, evento in programma fino al 7 giugno e valevole per la selezione del roster statunitense che prenderà parte ai Mondiali di Singapore (27 luglio-3 agosto). Day-1 ricco di spunti interessanti presso l’Indiana University Natatorium, con una Katie Ledecky assoluta protagonista sulla scia degli ottimi riscontri di inizio stagione.

La fuoriclasse americana ha dominato la finale degli 800 stile libero, vincendo per dispersione con il tempo di 8:05.76 e firmando la terza miglior prestazione della storia sulla distanza. Ledecky si è avvicinata a meno di due secondi dal suo recente record del mondo (8:04.12 un mese fa a Fort Lauderdale), ed in passato era andata più forte solamente alle Olimpiadi di Rio 2016 con 8:04.79.

Con questo risultato, la 28enne nativa di Washington vanta 23 delle migliori 25 prestazioni di sempre negli 800 sl (unica intrusa la giovane canadese Summer McIntosh) e 11 delle prime 11. La leggenda del mezzofondo globale ha provato una gara molto aggressiva, virando ai 200 con il passaggio più veloce della sua carriera in 1:57.80 per poi pagare qualcosa nel finale.

Da segnalare nelle altre specialità previste nella giornata d’apertura dei Trials le vittorie di Caroline Bricker nei 200 dorso in 2:05.80 (Regan Smith 2:05.85), Luca Urlando nei 200 farfalla in 1:53.42, Torri Huske nei 100 stile libero con il miglior tempo mondiale dell’anno in 52.43 (Gretchen Walsh 52.78), Jack Alexy nei 100 sl uomini in 47.17 e Bobby Finke nei 1500 in 14:48.65.