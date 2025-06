Nuoto, i convocati dell’Italia per il Settecolli 2025: i big azzurri rispondono all’appello

Il Trofeo Settecolli 2025 andrà in scena a Roma dal 26 al 28 giugno e rappresenterà l’ultima occasione per conseguire il minimo necessario per partecipare ai Mondiali di nuoto, previsti a fine luglio in quel di Singapore. Tutti big azzurri saranno presenti nella Capitale, a cominciare da Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Sara Franceschi, Alberto Razzetti e Sara Curtis.

Va precisato che Pilato e Paltrinieri sono ancora alla ricerca dei pass iridati nelle gare individuali: la pugliese ci proverà sui 50 rana (i 100 le sono preclusi, vista la presenza di Anita Bottazzo e Lisa Angiolini), mentre il carpigiano si prodigherà su 800 e 1500 metri. Grande attesa per Ceccon dopo la parentesi in Australia. All’appuntamento parteciperanno 24 uomini e 14 donne.

CONVOCATI ITALIA SETTECOLLI 2025

UOMINI (24)

Christian Bacico (Esercito/Como Nuoto), Federico Burdisso (Esercito), Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Vittorino da Feltre), Giovanni Carraro (Fiamme Oro/Riviera Nuoto), Giovanni Caserta (Esercito/In Sport Rane Rosse), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro/Team Veneto), Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle/IC Bentegodi), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle/Team Veneto), Luca De Tullio, Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Matteo Lamberti (Carabinieri (GAM Team), Christian Mantegazza (Fiamme Gialle/Team Trezzo), Davide Marchello (Esercito/Aurelia Nuoto), Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia).

DONNE (14)

Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/RN Florentia), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Sara Curtis (Esercito/Roero), Francesca Fangio (Esercito/In Sport Rane Rosse), Sara Franceschi (Esercito/Livorno Aquatics), Anita Gastaldi (Carabinieri/V02), Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene), Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Benedetta Pilato e Simona Quadarella (CC Aniene), Giulia Ramatelli (Esercito/Aurelia Nuoto), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse).