Nuoto, gli azzurri che inseguiranno il pass per i Mondiali al Settecolli

Ultima chiamata. Dal 26 al 28 giugno il Trofeo Settecoli 2025 di nuoto sarà prova di verifica importante per la Nazionale italiana di nuoto. Il meeting del Foro Italico prevede una partecipazione di atleti stranieri piuttosto qualificata e il confronto diretto in vasca è il migliore dei modi per capire lo stato dell’arte. Tuttavia, in cima alla lista delle priorità c’è il completamento della compagine nostrana in vista dei Mondiali a Singapore, previsti dal 27 luglio al 3 agosto.

Attualmente la selezione per la competizione in Asia ha il seguente elenco di atleti, dopo quanto accaduto negli Assoluti primaverili di Riccione, nonché i campionati nazionali australiani nei quali è stato impegnato Thomas Ceccon, funzionali alla qualificazione per la rassegna iridata:

ELENCO QUALIFICATI AI MONDIALI (GARE INDIVIDUALI)

Simona Quadarella negli 800 stile libero

Anita Bottazzo nei 100 rana

Lisa Angiolini nei 100 rana

Leonardo Deplano nei 50 stile libero

Nicolò Martinenghi nei 50 e nei 100 rana

Sara Franceschi nei 200 misti

Anita Gastaldi nei 200 misti

Sara Curtis nei 50 e 100 stile libero

Thomas Ceccon nei 100/200 dorso e nei 100 farfalla

Simone Cerasuolo nei 50 rana

ELENCO STAFFETTE QUALIFICATE

4×100 stile libero femminile con Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci

4×100 stile libero maschile con Thomas Ceccon e Manuel Frigo

4×100 mista maschile

4×100 mista femminile

Una lista da completare, quindi, che comunque avrà delle integrazioni da parte del Direttore Tecnico, Cesare Butini, sulla base di quanto visto in questa stagione nella sua complessità. Attualmente, ci sono dei nomi piuttosto pesanti a non essere qualificati. Si parla di Benedetta Pilato nei 50 rana, di Alessandro Miressi nei 100 stile libero e di Alberto Razzetti nei 200/400 misti, nonché nei 200 farfalla.

A questi nomi possiamo aggiungerne degli altri come Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero, nonché Gregorio Paltrinieri negli 800 e nei 1500 stile libero, anche se è da capire se il carpigiano voglia nuovamente riproporre la non semplice gestione tra piscina e acque libere. Non resta che godersi lo spettacolo e magari prendere nota anche di altri che sapranno stupire. Da regolamento, saranno presi in considerazioni i tempi-limite degli Assoluti per la conquista del pass.