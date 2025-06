Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci seconda nella 10 km della Coppa del Mondo di Setubal

Si è aperta a Setubal, in Portogallo, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo: nella prima giornata di gare spazio alla distanza olimpica della 10 km. Successi per l’australiana Moesha Johnson e per il transalpino Marc-Antoine Olivier, mentre in casa Italia arriva il secondo posto di Ginevra Taddeucci, invece tra gli uomini il miglior azzurro è Dario Verani, ottavo.

Nella 10 km femminile si impone l’australiana Moesha Johnson, vittoriosa in 1h53’39″6, che brucia Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), la quale centra la piazza d’onore in 1h53’41″4, mentre sale sul gradino più basso del podio la francese Caroline Laure Jouisse, terza in 1h53’43″1. Tra le azzurre si registra anche il nono posto di Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hidross) in 1h53’53″7.

Nella 10 km maschile arriva la doppietta francese, con la vittoria di Marc-Antoine Olivier in 1h53’28”1, davanti al connazionale Sacha Velly, secondo in 1h53’29”8, mentre completa il podio il tedesco Oliver Klemet, terzo in 1h53’33”6. In casa Italia Dario Verani (Esercito/Livorno Aquatics) si classifica ottavo in 1h53’37”5, davanti a Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari), nono in 1h53’38”0, mentre Andrea Filadelli (Marina Militare/Superba) giunge undicesimo in 1h53’40”1.

ORDINE D’ARRIVO 10 KM FEMMINILE (TOP 3 + ITALIANE)

1. Moesha Johnson (Australia) 1h53’39″6

2. Ginevra Taddeucci 1h53’41″4

3. Caroline Laure Jouisse (Francia) 1h53’43″1

9. Barbara Pozzobon 1h53’53″7

12. Linda Caponi 1h54’08″1

14. Elena Tortora 1h54’43″5

ORDINE D’ARRIVO 10 KM MASCHILE (TOP 3 + ITALIANI)

1. Marc-Antoine Olivier (Francia) 1h53’28″1

2. Sacha Velly (Francia) 1h53’29″8

3. Oliver Klemet (Germania) 1h53’33″6

8. Dario Verani 1h53’37″5

9. Marcello Guidi 1h53’38″0

11. Andrea Filadelli 1h53’40″1

14. Giuseppe Ilario 1h53’53″9

15. Fabio Dalu 1h53’56″1

19. Vincenzo Caso 1h54’07″0

RIT. Pasquale Sanzullo ritirato

RIT. Federico Tamborrino ritirato

SQ. Pasquale Giordano squalificato