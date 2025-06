Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci consistente in Coppa del Mondo a Setubal. Nessun acuto azzurro tra gli uomini

Calato il sipario sulla terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Nelle acque libere di Setubal (Portogallo), l’appuntamento del massimo circuito internazionale ha confermato lo status d’atleta di primissimo livello di Ginevra Taddeucci.

Nonostante un percorso impegnativo agli Europei in Croazia, dove la toscana ha fatto vedere doti non comuni andando a medaglia nella 5 e 10 km (oro e argento) nelle prove individuali, la si è ritrovata nella gara magiara sempre con lo stesso piglio e la voglia di attaccare.

Indubbiamente il bronzo olimpico ha conferito a Ginevra una consapevolezza diversa e in ogni occasione lo vuole ribadire. E così che va letta la piazza d’onore nella 10 km in questo terzo round di Coppa del Mondo. L’azzurra è stata piegata solo dalla potente australiana Moesha Johnson, precedendo la francese Caroline Laure Jouisse. Buoni i piazzamenti delle altre azzurre: Barbara Pozzobon nona, Linda Caponi dodicesima, che sta cercando di fare sempre più esperienza in questa specialità, ed Elena Tortora 14ma.

Tra le fila maschili, si può affermare che l’assenza di Gregorio Paltrinieri si sia fatta sentire, visto che gli acuti sono mancati. Il migliore è stato Andrea Filadelli nel nuovo format della 3 km Knock-out, chiudendo ai piedi del podio nella gara vinta dall’ungherese David Betlehem (bronzo olimpico) davanti ai francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier. Transalpini in grande spolvero in questa tappa, tenuto conto del successo nella 10 km di Olivier davanti al connazionale Sacha Velly. Nella distanza olimpica, Dario Verani è stato il migliore azzurro (ottavo), immediatamente davanti a Marcello Guidi (9°), mentre Filadelli ha concluso 11°.