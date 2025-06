Nuoto, Benedetta Pilato vince ma non convince nella finale dei 50 rana al Settecolli

Vittoria c’è stata, ma senza lasciare il segno. Benedetta Pilato ha conquistato il successo nei 50 rana femminili dell’edizione 2025 del Trofeo Settecolli a Roma. La pugliese si è imposta col crono di 30.30, precedendo di 0.11 la finlandese Veera Kivirinta (30.41) e l’ungherese Henrietta Fangli (30.82).

Un crono che certifica quanto, allo stato attuale delle cose, la pugliese abbia nello stesso giorno solo un colpo per trovare una prestazione degna di questo nome. Sì, perché al mattino il 29.99 delle batterie era stato l’altro crono sotto i 30″ dell’annata, dopo il 29.87 della tappa del Mare Nostrum a Montecarlo. Tempi che le garantiranno la partecipazione ai Mondiali di Singapore, ma con dubbi e perplessità sulla resistenza allo sforzo.

I problemi fisici avuti in quest’ultimo anno, di natura ormonale, hanno avuto un impatto chiaro sul rendimento in acqua. Vedremo come la situazione sarà gestita e se Benny sarà in grado di tenere uno standard elevato nei giorni in Asia.

Tornando alla finale, niente da fare per Arianna Castiglioni che col suo 31.07 è stata molto lontana da un crono da considerare in chiave iridata, ricordando il tempo-limite di 30.2 della FIN agli Assoluti primaverili.