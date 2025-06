Nuoto, Benedetta Pilato ruggisce nelle batterie dei 50 rana e mette nel mirino i Mondiali

Benedetta Pilato ha interpretato in maniera convincente le batterie dei 50 rana femminili, nella seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025 di Roma. Nella piscina del Foro Italico l’azzurra va a caccia del pass per i Mondiali a Sigapore, non potendo ambire a quello della doppia distanza per via degli slot già occupati da Anita Bottazzo e Lisa Angiolini.

Nell’ultima heat della mattinata romana, Benny ha fatto vedere in acqua il solito ritmo incessante, in presa e alla ricerca dell’acqua. Ne è venuto fuori un crono da 29.99 che, se replicato nella finale della sessione serale, le consentirebbe di volare nella rassegna iridata, in considerazione del tempo-limite FIN di 30.2.

Alle spalle della pugliese troviamo la finlandese Verra Kivirinta, la più vicine delle rivali, a più di mezzo secondo, mentre Arianna Castiglioni ha stampato il terzo tempo da 30.71. Vedremo se, nel caso della lombarda, ci saranno dei margini.

Una finale a cui prenderanno parte anche Lisa Angiolini (30.94) e Irena Mati (31.00) e in cui Pilato vorrà migliorare il riscontro ottenuto nelle batterie, ricordando il suo best-time stagione di 29.87 (secondo tempo mondiale della stagione), nuotato nel corso della tappa di Montecarlo del Mare Nostrum.