Nuoto artistico, tris d’argenti per l’Italia nel secondo giorno degli Europei a Funchal

Calato il sipario sulla seconda giornata degli Europei di nuoto artistico a Funchal (Portogallo). Nella piscina lusitana, il day-2 della danza in vasca ha riservato all’Italia tre medaglie. Un tris d’argenti di qualità in tutte le finali previste: le due routine del solo free (donne/uomini) e sempre il libero della prova a squadre.

Enrica Piccoli ha concluso in seconda posizione nell’atto conclusivo. Nel suo solo, l’azzurra ha ottenuto lo score di 212.9451, di cui 118.3451 con i sei elementi e 94.6000 per l’impressione artistica (coreografia, performance e transizioni). La nostra portacolori ha rappresentato il tema “Dalla disperazione, alla speranza“, accompagnata dal brano Andrea Chenier e cantato da Maria Callas. A precederla in classifica è stata la tedesca Klara Bleyer con 219.8363, mentre il bronzo è stato conquistato dalla spagnola Iris Tio Casas (208.9075).

Nella gara maschile del solo, Filippo Pelati ha confermato il proprio talento. L’azzurro ha cercato di mettere in acqua una routine molto impegnativa, rischiando coi coefficienti di difficoltà. Il suo totale è stato di 187.1288, con 90.6788 negli elementi e 96.4500 nell’impressione artistica. Argento per il ragazzo allenato da Beatrice Casalini, alle spalle dello spagnolo Jordi Caceres Iglesias (188.9500). Il podio è stato completato dal britannico Ranjuo Tomblin (173.3873).

Il confronto Spagna-Italia si è protratto nel libero dei team: la formazione iberica ha prevalso con il punteggio di 320.1147, unica a infrangere il muro dei 300 punti. Piazza d’onore per il Bel Paese con 277.7194 davanti a Israele (223.7710).