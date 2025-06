Nuoto artistico, Ruggiero/Pelati centrano il bronzo nel duo misto tecnico agli Europei!

Gli Europei senior 2025 di nuoto artistico si aprono con una medaglia di bronzo per l’Italia: a Funchal, in Portogallo, nel duo misto tecnico Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati conquistano il terzo gradino del podio. La stessa Lucrezia Ruggiero, assieme ad Enrica Piccoli, è settima nel duo tecnico.

Nella finale del duo misto tecnico Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati si classificano terzi con 205.9059 punti (114.9809 per i sette elementi e 90.9250 per l’impressione artistica), chiudendo senza alcuna penalità. La routine degli azzurri ha come tema il battito, sulla musica intro 3 di Audiomachine.

L’oro va agli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez I Luna, che centrano il titolo continentale con lo score di 216.1967, superando di un soffio i britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, che conquistano la medaglia d’argento con il punteggio di 214.9441.

Nella finale del duo tecnico le azzurre Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli sono settime con 243.7517 punti (134.1517 per i sette elementi e 109.6000 per l’impressione artistica). Il can-can delle italiane è macchiato dall’errore nel primo elemento.

Il titolo europeo va alle gemelle austriache Anna Maria ed Eirini Marina Alexandri, che conquistano la medaglia d’oro con 301.8800 punti, precedendo le iberiche Marixtell Ferra Gaset e Lilou Lluis Valette, d’argento a quota 282.1017, e le transalpine Anastasia Bayandina e Romane Lunel, di bronzo con 278.0242.

RISULTATI EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2 GIUGNO

Finale duo tecnico

1. Anna Maria e Eirini Marina Alexandri (Austria) 301.8800

2. Marixtell Ferra Gaset e Lilou Lluis Valette (Spagna) 282.1017

3. Anastasia Bayandina e Romane Lunel (Francia) 278.0242

7. Lucrezia Ruggiero e Enrica Piccoli (Italia) 243.7517

Finale duo misto tecnico

1. Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez I Luna (Spagna) 216.1967

2. Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin (Gran Bretagna) 214.9441

3. Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati (Italia) 205.9059