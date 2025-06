Nuoto artistico, l’Italia chiude un grande Europeo con l’oro nella routine acrobatica!

Si è concluso nel migliore dei modi l’Europeo di nuoto artistico 2025 dell’Italia. L’ultimo giorno di gare a Funchal, in Portogallo, ha consegnato questa mattina l’argento a Filippo Pelati nel solo tecnico. L’azzurro ha conquistato il secondo posto con lo score di 232.6259, dietro solo al britannico Ranjuo Tomblin. Le soddisfazioni in casa Italia non finiscono qui perché la competizione si è chiusa con lo splendido oro nella routine acrobatica.

La squadra azzurra, composta da Giulia Vernice, Caterina Cucco, Susanna Pedotti, Valentina Bisi, Sophie Tabbiani, Marta Iacoacci, Beatrice Andina, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino e Sofia Mastroianni, ha ottenuto la prima posizione con un punteggio di 208.4609, di cui 117.91109 per gli elementi e 90.5500 per l’impressione artistica.

L’argento è stato conquistato dall’Ucraina (202.7965) mentre la Spagna è salita sul gradino più basso del podio (202.6892). Hanno poi completato la finale la Francia (200.0445), Israele (182.9083), e la Grecia (140.1200). La rassegna si è così conclusa nel migliore dei modi per l’Italia, che ha disputato un grandioso Europeo.

Il Bel Paese nel medagliere finale conclude seconda con 2 ori, 5 argenti ed 1 bronzo, per un totale di 8 podi. Solo la Spagna ha fatto meglio degli azzurri, concludendo il proprio Europeo con ben 11 medaglie (5 ori, 3 argenti e 3 bronzi).