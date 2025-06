Nuoto artistico, l’Italia apre al nuovo corso negli Europei 2025 di Funchal

Da domani si darà il via alle danze a Funchal. Gli Europei di nuoto artistico iniziano e terranno banco fino al 5 giugno. Nella piscina lusitana ci si appresta a vivere giornate particolarmente intense in cui ogni compagine cercherà di superarsi nella proposta delle proprie routine. La squadra italiana dà il via a nuovo corso, nel quadriennio che porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2025

Beatrice Andina (RN Savona/Marina Militare), Valentina Bisi (Sport Village), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto/Marina Militare), Alessia Macchi (Busto Nuoto/Marina Militare), Giorgia Lucia Macino (RN Savona/Marina Militare), Sofia Mastroianni (RN Savona/Marina Militare), Susanna Pedotti (Busto Nuoto/Fiamme Oro), Filippo Pelati (Uisp Bologna/Fiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto/Fiamme Oro), Sarah Maria Rizea (RN Savona/Fiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro), Sophie Tabbiani (RN Savona/Marina Militare), Flaminia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro) e Giulia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro).

“Siamo un gruppo giovanissimo, quasi tutti alle prime esperienze internazionali. Io per adesso sto lavorando nell’esercizio del doppio misto con Filippo Pelati e nel doppio femminile, che è ancora un po’ più work in progress sulla selezione della ragazza con cui parteciperò al Mondiale. Per ora stiamo andando step by step, quindi diciamo che il grande obiettivo stagionale è il Mondiale di Singapore”, ha dichiarato ai microfoni di OA Sport, Lucrezia Ruggiero.

ENTRY-LIST EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2025

Acrobatic: Beatrice Andina, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice (riserve Valentina Bisi e Caterina Cucco)

Team free: Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice (riserve Beatrice Andina e Giorgia Lucia Macino)

Team tech: Caterina Cucco, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice (riserve Valentina Bisi e Giorgia Lucia Macino)

Solo free: Enrica Piccoli

Solo tech: Enrica Piccoli

Duet tech: Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero (riserva Flaminia Vernice)

Duet free: Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero (riserva Sarah Maria Rizea)

Solo M free: Filippo Pelati

Solo M tech: Filippo Pelati

Duet mixed tech: Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero (riserva Sarah Maria Rizea)

Duet mixed free: Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero (riserva Flaminia Vernice)