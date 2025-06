Nuoto artistico, Italia ai piedi del podio nel tecnico della prova a squadra agli Europei 2025

Niente podio nel pomeriggio del day-3 degli Europei di nuoto artistico a Funchal (Portogallo). Dopo una mattina trionfale che ha visto il Bel Paese festeggiare l’oro della coppia Lucrezia Ruggiero/Enrica Piccoli nella finale del duo libero e l’argento di Ruggiero/Pelati nel doppio misto libero, l’atto conclusivo del tecnico della prova a squadre non ha riservato altrettante soddisfazioni.

Una routine in costruzione nella quale le azzurre hanno voluto alzare l’asticella del coefficiente di difficoltà, non venendo premiate come avrebbero sperato. Mettendo in acqua una routine sul tema “The Queen of the night”, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Beatrice Esegio, Sofie Tabbiani, Giulia Vernice, Valentina Bisi hanno ottenuto 259.6817 punti, di cui 151.1567 con gli 8 elementi (un acro, due ibridi e cinque obbligatori) e 108.5250 per l’impressione artistica.

C’è stata una penalità nel settimo elemento (ultimo ibrido) costata ben 13 punti alle nostre portacolori. Un valore decisamente alto nell’economia della gara. Pertanto, a conquistare l’oro sono state le spagnole con 290.3810, dando seguito a quanto di buono già messo in mostra nel corso di questa manifestazione. A completare il podio di questa prova sono state l’Ucraina, argento in 266.2233, e la Francia bronzo in 265.7233.

Si tornerà in vasca domani per l’ultimo giorno di gare con le seguenti finali: solo tecnico femminile, solo tecnico maschile e routine acrobatica.